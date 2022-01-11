На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися обстріли. Вже є загиблий

На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися взаємні обстріли. Сторони звинувачують одна одну в провокаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерства оборони Азербайджан і Вірменія .

Зокрема, як заявили в Міноборони Азербайджану, вірменська армія вчинила провокацію в напрямку Кельбаджарського району, в результаті обстрілу загинув один військовослужбовець. Також повідомляється, що заходами у відповідь дії противника були придушені.

Вірменська сторона в свою чергу зазначає, що армія Азербайджану відкрила вогонь по позиціях на ділянці Верхня Шоржа Гегаркунікської області, в результаті чого один військовий отримав вогнепальне поранення середнього ступеня тяжкості. Пізніше поновився обстріл вірменських позицій у східній частині кордону нібито із застосуванням артилерії і безпілотників.

"Дані про втрати вірменської сторони уточнюються. На даний момент відомо про трьох поранених", - зазначили в Міноборони Вірменії.