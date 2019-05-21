Президент Австрії прийняв відставку чотирьох міністрів

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен прийняв відставку чотирьох міністрів та державного секретаря уряду від Австрійської партії свободи (АПС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Krone Zeitung.

Єдиною, хто не подав відставку стала міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, що при формуванні уряду була безпартійною і увійшла в нього за квотою АПС.



Таким чином, у відставку подали міністр внутрішніх справ Херберт Кикл, міністр праці Беата Хартингер-Кляйн, міністр транспорту Норберт Хофер, глава міноборони Маріо Кунасек, а також державний секретар міністерства фінансів Хуберт Фукс.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, Австрійської партії свободи (АПС) прийняли рішення достроково вийти з уряду прем'єр-міністра Себастьяна Курця після того, як він заявив про відставку глави МВС Херберта Кикла.

Крім того, президент Австрії Олександр Ван дер Беллен провів зустріч з канцлером Себастьяном Курцом, під час якої політики обговорили дату дострокових виборів. В ході зустрічі було запропоновано провести дострокові вибори в Австрії у вересні 2019 року. Президент Ван дер Беллен також підтримав ідею проведення дострокових виборів восени.