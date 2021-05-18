Вірменія готова застосувати силу, якщо військові Азербайджану не покинуть територію країни

Збройні сили Вірменії готові застосувати силу, якщо військові Азербайджану не покинуть територію країни в розумні терміни і без попередніх умов. У відомстві також зазначили, що переговори тривають і висловили прихильність до мирного вирішення конфлікту.

Про це йдеться в прес-релізі Міноборони Вірменії.

"Розпочаті 14 травня переговори все ще тривають. Однак у разі відсутності мирного врегулювання в розумні терміни, тобто, якщо азербайджанські військові не повернуться на вихідні позиції без попередніх умов. Збройні сили Вірменії залишають за собою право розв'язувати питання іншими способами, в тому числі силою", - підкреслюється в повідомленні вірменського відомства. У Міноборони Вірменії зазначили, що обставини на вірмено-азербайджанському кордоні станом на вечір 18 травня не змінилися і залишаються спокійними. "Міністерство оборони надає важливість необхідності мирного розв'язання проблеми, високо оцінює зусилля різних країн і міжнародних організацій в цьому напрямку", - додали військові.