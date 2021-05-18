Вірменія готова застосувати силу, якщо військові Азербайджану не покинуть територію країни
Збройні сили Вірменії готові застосувати силу, якщо військові Азербайджану не покинуть територію країни в розумні терміни і без попередніх умов. У відомстві також зазначили, що переговори тривають і висловили прихильність до мирного вирішення конфлікту.
Про це йдеться в прес-релізі Міноборони Вірменії.
"Розпочаті 14 травня переговори все ще тривають. Однак у разі відсутності мирного врегулювання в розумні терміни, тобто, якщо азербайджанські військові не повернуться на вихідні позиції без попередніх умов. Збройні сили Вірменії залишають за собою право розв'язувати питання іншими способами, в тому числі силою", - підкреслюється в повідомленні вірменського відомства.
У Міноборони Вірменії зазначили, що обставини на вірмено-азербайджанському кордоні станом на вечір 18 травня не змінилися і залишаються спокійними. "Міністерство оборони надає важливість необхідності мирного розв'язання проблеми, високо оцінює зусилля різних країн і міжнародних організацій в цьому напрямку", - додали військові.
Нагадаємо, в останні дні відбулося чергове загострення у відносинах між Баку і Єреваном, оскільки в ході заходів з демаркації державного кордону азербайджанські військові, за заявою Єревана, зайшли на територію Вірменії. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що звернеться за допомогою до союзників по ОДКБ.
МЗС Азербайджану назвав реакцію Вірменії неадекватною. За версією Баку, згідно з мирною угодою після війни за Нагірний Карабах, в прикордонних з Вірменією районах розміщуються азербайджанські прикордонники.
При цьому виконувач обов'язків прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян направив лист президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. У листі він попросив Росію надати військову допомогу Вірменії через черговий конфлікт в Нагірному Карабасі.