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Пашинян наполягає на звільненні глави Генштабу. Повторно звернувся до президента

Новость на русском → Єреван, Субота 27 лютого 2021 18:59
Пашинян наполягає на звільненні глави Генштабу. Повторно звернувся до президента Фото: Нікол Пашинян (facebook.com Mir24TV)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відреагував на відмову президента країни звільнити главу Генерального штабу Оніка Гаспаряна. Пашинян знову відправив президенту Вірменії проект указу про звільнення Гаспаряна.

Про це Пашинян написав на сторінці у Facebook.

За словами прем'єра, рішення президента Армена Саркісяна відхилити його прохання про звільнення глави Генштабу "взагалі не сприяє вирішенню ситуації" у Вірменії.

"Я знову надсилаю клопотання про звільнення керівника Генерального штабу до президента Республіки, очікуючи, що воно буде підписане у встановленому порядку", - заявив він.

Нагадаємо, 25 лютого глава Генштабу Гаспарян закликав Пашиняна подати у відставку на тлі акцій протесту у Вірменії. Пашинян, своєю чергою, звинуватив главу Генштабу у спробі військового перевороту у Вірменії.

Того ж дня Пашинян звернувся до президента Вірменії з проханням про звільнення глави Генштабу.

Однак, сьогодні президент Вірменії відхилив прохання Пашиняна. Він назвав проект указу про звільнення глави Генштабу таким, що не відповідає конституції Вірменії.

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