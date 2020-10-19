Президент Вірменії назвав мету Туреччини в карабаському конфлікті

Фото: Армен Саркісян (flickr com worldeconomicforum)

У Вірменії вважають, що Туреччина хоче контролювати енергетичні лінії з Каспійського регіону в Європу. Саме через це країна активно підтримує Азербайджан в конфлікті у Нагірному Карабасі.

Про це президент Вірменії Армен Саркісян заявив в інтерв'ю "Комерсанту".

Він вважає заяви Туреччини про те, що вона підтримує Азербайджан через братерство народів, штучними.

"Туреччина там, тому що вона хоче керувати цими лініями (нафто - і газопроводами, - ред.). І чим довше триває конфлікт, тим глибше буде присутність Туреччини в Азербайджані", - сказав він.

За його словами, йдеться про зміни в регіональній геополітиці.

"Туреччина стає сусідом Росії, з якою у неї, по суті, буде сухопутний кордон. Туреччина буде керувати нафто - і газопроводом, які прокладені в Європу", - заявив Саркісян.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв про готовність Анкари підтримати Азербайджан в будь-якій сфері в конфлікті з Вірменією.

Також державний секретар США Майк Помпео закликав Туреччину триматися подалі від конфлікту в Карабаху.