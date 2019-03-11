Президент Алжиру відмовився балотуватися на п'ятий термін після протестів

Уряд Алжиру пішов у відставку

После массовых протестов в Алжире президент страны Абдель Азиз Бутефлика отказался баллотироваться на пятый срок. Об этом сообщает агентство Algeria Press Service.

Агентство сообщает, что правительство страны ушло в отставку. В связи с этим выборы президента Алжира, назначенные на 18 апреля 2019 года, отложат.

10 марта самолет Бутефлика заметили в аэропорту Женевы, где, как предполагается, он в течение двух недель проходил лечение.

Добавим, президент Алжира Абдельазиз Бутефлика назначил Нуреддина Бедуи новым премьер-министром страны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алжире в ходе акций протеста против пятого президентского срока 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики, пострадали свыше 200 человек. Кроме того, в ходе протестов был ограблен старейший музей Алжира - неизвестные подожгли административные помещения музея древностей и исламского искусства и похитили некоторые экспонаты.

Добавим, в Алжире в субботу, 9 марта, власти выдали распоряжение о скорейшем начале весенних университетских каникул в попытках ослабить на две недели волну студенческих протестов против президента Абдельазиза Бутефлики.