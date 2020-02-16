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Макрон може переглянути позицію щодо вступу Албанії та Північної Македонії в ЄС

Новини » Політика     16.02.2020 - 14:14
Макрон може переглянути позицію щодо вступу Албанії та Північної Македонії в ЄС
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)

Макрон чекає від Єврокомісії оцінки прогресу цих країн

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що може переглянути свою позицію щодо вступу Албанії та Північної Македонії в Європейський союз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Під час свого виступу на конференції з безпеки у Мюнхені французький президент дав зрозуміти, що готовий відмовитися від блокування початку переговорів з Албанією та Північною Македонією щодо вступу в ЄС.

Макрон зазначив, що може переглянути свою позицію щодо Албанії та Македонії, якщо Єврокомісія позитивно оцінить прогрес цих країн.

"Якщо результати будуть позитивними й довіру вдасться встановити, опісля ми зможемо відкрити переговори", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський парламент висловив розчарування у зв'язку з відмовою від переговорів про вступ Албанії та Північної Македонії в Євросоюз. Європарламент закликав країни ЄС схвалити вступ Албанії та Північної Македонії на наступній зустрічі.

Крім того, Європейська комісія розробила нові правила розширення Євросоюзу, які передбачають додаткові стимули для країн-претендентів. Запропонований план держави-члени ЄС планують обговорити й затвердити на саміті в Брюсселі в березні.

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