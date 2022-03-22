Перш за все потрібно зрозуміти, чи хоче Росія взагалі зупинити війну, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що в першу чергу на переговорах з РФ необхідно зрозуміти, чи готовий Кремль зупинити війну. Також важливо знати, на що піде Росія, якщо Україна не буде згодна на ті чи інші компроміси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в інтерв'ю Суспільному.
"Перш за все потрібно зрозуміти, чи хоче Росія взагалі зупинити війну. Перш за все, необхідно знайти формат, в якому ми повинні мати розуміння в цілому, чи хоче Росія зупинити війну. Тому що ми можемо до всього іншого навіть не дійти", - сказав глава держави.
Зеленський також підкреслив, що яким би складним не був діалог з Путіним він повинен відбутися, оскільки це краще, ніж війна. Але він зазначив, що мова йде саме про діалог, а не ультиматуми.
"У діалозі можна знайти компроміси. Для мене будь-які компроміси - в часі. Тому що зараз ця ненависть буде до кожного слова, до кожної вимоги, до кожного курсу, до кожного гаранта безпеки. Треба, щоб минув час", - заявив Зеленський, говорячи про зустріч з Путіним.
Нагадаємо, Зеленський також заявив, що питання Криму і Донбасу потрібно обговорювати після припинення війни.
Президент України також підкреслив, що на першій зустрічі з Путіним питання Криму і Донбасу вирішити не вдасться.
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