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Перш за все потрібно зрозуміти, чи хоче Росія взагалі зупинити війну, - Зеленський

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Вівторок 22 березня 2022 00:28
Перш за все потрібно зрозуміти, чи хоче Росія взагалі зупинити війну, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що в першу чергу на переговорах з РФ необхідно зрозуміти, чи готовий Кремль зупинити війну. Також важливо знати, на що піде Росія, якщо Україна не буде згодна на ті чи інші компроміси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в інтерв'ю Суспільному.

"Перш за все потрібно зрозуміти, чи хоче Росія взагалі зупинити війну. Перш за все, необхідно знайти формат, в якому ми повинні мати розуміння в цілому, чи хоче Росія зупинити війну. Тому що ми можемо до всього іншого навіть не дійти", - сказав глава держави.

Зеленський також підкреслив, що яким би складним не був діалог з Путіним він повинен відбутися, оскільки це краще, ніж війна. Але він зазначив, що мова йде саме про діалог, а не ультиматуми.

"У діалозі можна знайти компроміси. Для мене будь-які компроміси - в часі. Тому що зараз ця ненависть буде до кожного слова, до кожної вимоги, до кожного курсу, до кожного гаранта безпеки. Треба, щоб минув час", - заявив Зеленський, говорячи про зустріч з Путіним.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що питання Криму і Донбасу потрібно обговорювати після припинення війни.

Президент України також підкреслив, що на першій зустрічі з Путіним питання Криму і Донбасу вирішити не вдасться.

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Війна Росії проти України Володимир Зеленський
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