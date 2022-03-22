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Прежде всего нужно понять, хочет ли Россия вообще остановить войну, - Зеленский

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 00:28
Прежде всего нужно понять, хочет ли Россия вообще остановить войну, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в первую очередь на переговорах с РФ необходимо понять, готов ли Кремль остановить войну. Также важно знать, на что пойдет Россия, если Украина не будет согласна на те или иные компромиссы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в интервью Суспильному.

"Прежде всего нужно понять, хочет ли Россия вообще остановить войну. Прежде всего, необходимо найти формат, в котором мы должны иметь понимание в целом, хочет ли Россия остановить войну. Потому что мы можем до всего прочего даже не дойти", - сказал глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что каким бы сложным не был диалог с Путиным он должен произойти, поскольку это лучше, чем война. Но он отметил, что речь идет именно о диалоге, а не ультиматумах.

"В диалоге можно найти компромиссы. Для меня какие-либо компромиссы - во времени. Потому что сейчас эта ненависть будет к каждому слову, к каждому требованию, к каждому курсу, к каждому гаранту безопасности. Надо, чтобы прошло время", - заявил Зеленский, говоря о встрече с Путиным.

Напомним, Зеленский также заявил, что вопросы Крыма и Донбасса нужно обсуждать после прекращения войны.

Президент Украины также подчеркнул, что на первой встрече с Путиным вопросы Крыма и Донбасса решить не удастся.

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