Прежде всего нужно понять, хочет ли Россия вообще остановить войну, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в первую очередь на переговорах с РФ необходимо понять, готов ли Кремль остановить войну. Также важно знать, на что пойдет Россия, если Украина не будет согласна на те или иные компромиссы.

"Прежде всего нужно понять, хочет ли Россия вообще остановить войну. Прежде всего, необходимо найти формат, в котором мы должны иметь понимание в целом, хочет ли Россия остановить войну. Потому что мы можем до всего прочего даже не дойти", - сказал глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что каким бы сложным не был диалог с Путиным он должен произойти, поскольку это лучше, чем война. Но он отметил, что речь идет именно о диалоге, а не ультиматумах.

"В диалоге можно найти компромиссы. Для меня какие-либо компромиссы - во времени. Потому что сейчас эта ненависть будет к каждому слову, к каждому требованию, к каждому курсу, к каждому гаранту безопасности. Надо, чтобы прошло время", - заявил Зеленский, говоря о встрече с Путиным.