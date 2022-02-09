Презентація Samsung Galaxy S22 пройде також й в метавсесвіті

Останні роки Samsung майже ніколи не згадувала про віртуальну реальність. Свого часу компанія презентувала гарнітуру Gear VR, яка була призначена для її смартфонів, втім вже в грудні 2021 року вона відправила її на "відпочинок", не пропонуючи жодних альтернатив.

Meta тим часом втратила 26% вартості акцій нещодавно, окрім того, з’ясувалося, що підрозділ доповненої та віртуальної реальності компанії втратив більше ніж 10 млрд доларів. Інтерес до метавсесвіту продовжують зберігати й інші компанії, наприклад Walmart, Microsoft, Nike та Disney, які й надалі інвестують у новий інструмент.

Наразі ж невідомо, чим саме презентація у метавсесвіті від Samsung відрізнятиметься від звичайного івенту. Компанія продовжує утримуватись від пояснень.