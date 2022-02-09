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Презентація Samsung Galaxy S22 пройде також й в метавсесвіті

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Samsung презентує нову модель Galaxy S22 й в метавсесвіті. Фанати зможуть взяти участь у події в цифровій копії магазину 837X й у віртуальному майданчику Decentraland.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Останні роки Samsung майже ніколи не згадувала про віртуальну реальність. Свого часу компанія презентувала гарнітуру Gear VR, яка була призначена для її смартфонів, втім вже в грудні 2021 року вона відправила її на "відпочинок", не пропонуючи жодних альтернатив.

Meta тим часом втратила 26% вартості акцій нещодавно, окрім того, з’ясувалося, що підрозділ доповненої та віртуальної реальності компанії втратив більше ніж 10 млрд доларів. Інтерес до метавсесвіту продовжують зберігати й інші компанії, наприклад Walmart, Microsoft, Nike та Disney, які й надалі інвестують у новий інструмент.

Наразі ж невідомо, чим саме презентація у метавсесвіті від Samsung відрізнятиметься від звичайного івенту. Компанія продовжує утримуватись від пояснень.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Samsung використовуватиме пластик із перероблених рибальських сіток для вироблення серії Galaxy S22.

Також РБК-Україна розкривало й ціни на нові флагманські моделі компанії.

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Samsung