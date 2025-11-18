К претендентам на активы "Лукойла" присоединилась третья американская компания, - Reuters

Источники издания рассказали, что Exxon рассматривает варианты приобретения активов "Лукойла" в Казахстане, где американская и российская компании имеют доли в месторождениях Карачаганак и Тенгиз. Варианты их приобретения также изучает и компания Chevron.

Кроме того, Exxon может рассмотреть возможность подачи предложения по приобретению месторождения West Qurna 2 в Ираке, которое эксплуатируется "Лукойлом". Американская компания долгое время была оператором другого проекта - West Qurna 1, но вышла из него в прошлом году.

Exxon отказалась от просьбы о предоставлении комментария по этому поводу.

"Лукойлу" принадлежат три нефтеперерабатывающих завода в Европе, доли в нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте и Нигерии, а также сотни розничных АЗС по всему миру, в том числе в США.

По прошлогодним данным, зарубежные активы компании добывают около 0,5% мировой нефти.