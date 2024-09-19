Государство хочет продать свои банки: с кого начнут и найдется ли покупатель во время войны

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В первые дни осени народные избранники приняли в первом чтении обещанный в рамках обязательств Украины перед МВФ и Мировым банком проект закона об особенностях продажи государственных банков (№11474). Это произошло через три недели после регистрации законопроекта в парламенте. А уже 19 сентября закон приняли в целом.

Оправдана ли приватизация госбанков именно сейчас, во время войны, готово ли государство отдавать свои активы в частные руки, какие именно активы и в какие именно руки, и что это может дать украинской экономике и бюджету?

Немного истории

Еще до большой войны правительство планировало понемногу избавляться от своей доли в банковском секторе. Еще в феврале 2018 года Кабинет министров утвердил принципы стратегического реформирования государственного банковского сектора. Основной целью реформы государственных банков (на тот момент их было четыре – ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк) было создание и поддержка надежной и конкурентоспособной банковской системы, значительная часть которой должна стать частной на среднесрочном горизонте.

Планировалось, что доля государства в банковском секторе уменьшится до уровня ниже 25% к 2025 году. Выход из капитала банков государство имело целью осуществить, даже если это принесет лишь частичный возврат уже внесенных инвестиций.

Кроме того, правительство планировало воздерживаться от стратегических инициатив, которые могли бы привести к долгосрочному увеличению доли государства в финансовом секторе, включая создание новых государственных банков или совместных с государством институтов.

С самого начала ближе всего к приватизации находился Укргазбанк. Планировалось, в частности, что Международная финансовая корпорация (IFC) Всемирного банка предоставит финучреждению ссуду, которая со временем будет конвертирована в дополнительный капитал банка. В январе 2021 года IFC выдала Укргазбанку кредит на 30 млн евро, которые по условиям договора в течение пяти лет можно было бы обменять на 20% акций банка. Но планы дальнейшей приватизации спутала полномасштабная война. В настоящее время государству в лице Министерства финансов принадлежат 94,94% акционерного капитала банка.

Что касается Ощадбанка – планировалось, что участие международных финансовых организаций в капитале банка приведет к мажоритарной или полной его приватизации до конца 2025 года.

Также государство имело целью со временем полностью выйти из капитала ПриватБанка.

Для Укрэксимбанка государство планировало найти сначала миноритарного инвестора с потенциальной приватизацией в долгосрочной перспективе.

Начало полномасштабной войны в 2022 году "поставило на паузу" все планы государства по уменьшению доли в банковском секторе. Более того, в результате пришлось национализировать еще один крупный актив – Сенс Банк (а до этого – Альфа-Банк Украина), в отношении российских владельцев которого были введены санкции. Также был национализирован небольшой PINBank, принадлежавший представителю государства-агрессора.

В результате доля государства в банковском секторе достигла почти 57%. Несмотря на то, что в условиях войны такое положение дел выглядит в значительной степени оправданным, Украина и ее международные партнеры не отказались от стратегии уменьшения доли государства в банковском секторе. В январе 2024 года замминистра финансов Юрий Драганчук заявил, что правительство готовится к продаже двух государственных банков, на которые уже якобы есть потенциальные покупатели. Речь идет об Укргазбанке и Сенс Банке.

Как государство планирует избавляться от банков

Важно – пока Украина не рассматривает продажу Ощадбанка и Укрэксимбанка. Об этом прямо говорится в тексте законопроекта, подготовленном ко второму чтению. Соответствующая позиция согласована с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Закон, среди прочего:

расширяет круг потенциальных инвесторов, продажу которым готово рассмотреть государство;

разрешает продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено действующим законодательством);

повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продаже;

допускает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи;

обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;

учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;

приводит требования к договору купли-продажи в соответствие с рыночными практиками;

предотвращает негативное влияние на процедуру продажи (например, остановку продажи) со стороны бывших бенефициарных собственников (актуально для Сенс Банка) или текущих миноритарных акционеров (актуально для Укргазбанка).

Важный нюанс – россияне к участию в приватизации украинских банков принципиально не допускаются.

Представители международных финансовых организаций, Европейского Союза и его государств-членов, других международных и иностранных организаций, оказывающих Украине международную техническую помощь, привлекаются по их согласию к работе комиссии по продаже с правом выражать свою позицию и правом запрашивать и получать информацию от комиссии по продаже, а также предоставлять рекомендации, связанные с подготовкой и проведением конкурса.

Что касается процедуры продажи – если ни один участник конкурса не предложил цену пакета акций банка, равную стартовой цене торгов или превышающую ее, комиссия по продаже признает торги несостоявшимися. В таком случае допускается проведение новых торгов, количество которых не может превышать двух, каждый раз со снижением стартовой цены торгов на 20 процентов по сравнению с предыдущими торгами.

Стартовая цена торгов, цена продажи пакета акций банка, определенная по итогам торгов, может быть ниже размера собственного капитала банка и в расчете на одну акцию банка ниже номинальной стоимости одной акции банка.

Порядок проведения конкурса может предусматривать выплату дополнительного вознаграждения советнику по продаже в размере до 3% от фактического поступления в государственный бюджет Украины цены продажи пакета акций банка.

Договор купли-продажи пакета акций банка должен предусматривать обязательство государства вернуть покупателю цену продажи, а также оплатить покупателю штрафные санкции, в случае если суд вынесет решение о возврате соответствующего пакета акций банка в собственность лицам, являвшимся акционерами, владельцами существенного участия и/или конечными бенефициарными владельцами такого банка до перехода банка в собственность государства.

Что не так с продажей банков

Несмотря на очевидное желание государства хотя бы отчасти избавиться от доли в банковском секторе, сделать это во время войны будет непросто. На это обращают внимание в главном научно-экспертном управлении парламента. В первую очередь, отмечают там, продажа пакетов акций государственных банков (в том числе системно важных) в условиях полномасштабной войны выглядит достаточно контраверсионной, поскольку массовое привлечение добросовестных инвесторов, в первую очередь иностранных, к участию в конкурсах во время военных действий маловероятно. Это ставит под вопрос достижение такой цели продажи пакетов акций банков как финансирование государственного бюджета.

Обращают внимание парламентские эксперты и на норму закона о пошаговом снижении стартовой цены на 20%, а также финальной цене продажи пакета акций банка ниже размера собственного капитала – это также ставит под сомнение выполнение цели – финансирование госбюджета.

Нуждается в уточнении количество возможных торгов со снижением стартовой цены на 20%, поскольку неустановление такого количества может привести к необоснованному занижению цены продажи пакетов акций банка. Также непонятно, почему снижение стартовой стоимости пакета акций должно равняться именно 20%.

В парламентском комитете по антикоррупционной политике обращают внимание на отдельные положения документа, содержащие коррупциогенные факторы. В частности, документ содержит правовую неопределенность и наделяет Кабинет министров дискреционными полномочиями в части определения процедуры отбора советника по продаже пакетов акций банков. Так, советник должен избираться из числа юридических лиц, включенных в избранный правительством международно признанный рейтинг. Но поскольку определение "международно признанный рейтинг" в документе отсутствует, это дает возможность правительству по своему усмотрению выбирать любой рейтинг и определять порядок привлечения советника по продажам.

Во-вторых, создается возможность искусственного изменения победителя конкурса из-за бездействия государственных органов. Так, если победитель конкурса и государство не заключили договор в течение двух месяцев после определения победителя, то победителем может быть определен другой участник, который предложил следующую по величине цену. А поскольку договор может быть не заключен как по вине победителя, так и по вине государства, то это создает условия, при которых бездействие государственных органов является основанием для смены победителя, определенного по результату конкурса.

Кроме того, документ наделяет Службу безопасности Украины дискреционными полномочиями влиять на допуск претендентов к участию в конкурсе по продаже пакетов акций банков. Одним из условий допуска соискателя к участию в конкурсе является "отсутствие информации от СБУ о наличии угрозы государственной безопасности со стороны соискателя". При этом не определяется, по каким критериям и на основе каких сведений будет формироваться вывод о наличии или отсутствии такой угрозы.

В парламентском комитете по экономическому развитию отмечают, что заложенный в законе механизм предварительного отбора потенциальных участников аукциона по продаже госбанков несет коррупционные риски и искусственно ограничивает участие претендентов по субъективному фактору, создавая тем самым риск обжалования результата торгов, приводит к утечке информации о количестве и наименовании будущих участников торгов. Избежать этого, считают в комитете, можно путем применения устоявшихся в приватизационной практике договоров публичной оферты и обязательной уплаты гарантийного взноса. А обеспечение конфиденциальности информации, в частности банковской тайны, должно гарантироваться соглашением о неразглашении, которое заключается с потенциальным участником перед предоставлением ему доступа к такой информации.

Рынок всегда прав

Несмотря на рекомендации коллег по цеху о необходимости доработки документа, в целом рынок положительно воспринимает желание государства минимизировать свою долю в банковском секторе. Это, безусловно, будет способствовать его развитию и обеспечит поступление средств от продажи банков в государственный бюджет.

"В целом законопроект устанавливает достаточно детальную рамку процесса продажи государством принадлежащих ему акций банков. Прослеживается цель исключить риски злоупотреблений во время подготовки и проведения конкурса и предотвратить участие в нем сомнительных инвесторов – бывших собственников, инвесторов из стран-агрессоров и т.п., в том числе через "прокладки" в оффшорных юрисдикциях", – анализирует и.о. исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Дмитрий Глинский.

Он обращает внимание, что документ содержит существенные меры предосторожности против рисков для инвесторов из-за споров государства с бывшими собственниками ныне государственных банков. В частности, предусмотрено изменение ряда законодательных актов с главной идеей, что ни одно обжалование со стороны бывших акционеров или других сторон не может остановить приватизацию. Все требования могут быть удовлетворены только в денежной форме.

"То есть даже если государство где-то теоретически не право, продажа акций все равно состоится, а другая сторона спора можете претендовать только на денежную компенсацию. Таким образом, потенциальный инвестор не будет нести риск потерять акции или столкнуться с ограничением своих прав как акционера банка из-за конфликтов государства с бывшими собственниками", – успокаивает банкир.

Что касается целесообразности и возможности продажи банков во время войны – собеседник РБК-Украина напоминает, что процесс этот длительный, поэтому процедуру нужно готовить уже сегодня. Банковская система, несмотря на войну, стабильна и пока показывает достаточно высокую доходность, набирает обороты банковское кредитование. Поэтому возможности для приватизации в отрасли есть.

Претенденты на приват

Учитывая публичную дискуссию и содержание пояснительной записки к законопроекту, в первую очередь речь идет именно о полной или частичной приватизации Сенс Банка и/или Укргазбанка. А уже на основе полученного опыта может быть рассмотрен вопрос приватизации крупных банков, которыми владеет государство – ПриватБанка, Ощадбанка и/или Укрэксимбанка, констатирует советник юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Руденко.

По его мнению, полноценная приватизация – высокодоходная, конкурентная и по-настоящему соревновательная – возможна скорее уже после завершения активной фазы войны. В то же время уже сейчас может быть реализована частичная приватизация государственных банков, например, с участием международных финансовых организаций, с целью популяризации будущей "большой" приватизации госбанков в Украине.

По мнению финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, наиболее вероятные кандидаты на смену владельца – это банки, которые имели российский след. Продажа таких банков не будет слишком чувствительна к цене, ведь налогоплательщики пока не тратили средств на спасение этих учреждений.

"Эти банки – Сенс Банк, PINBank и Мотор-Банк – не платят государству дивидендов, поэтому для Минфина нет аргументов за то, чтобы держать их в собственности", – объясняет собеседник РБК-Украина.

Сенс Банк будет интересен существующим банковским группам, ведь позволит им расширить свое присутствие на украинском рынке и нарастить прибыль.

Два более мелких банка могли бы заинтересовать компании, которые пока не присутствуют на украинском банковском рынке, но имеют заметную долю финансовых доходов. В сущности, их будет интересовать банковская лицензия.

"До 2022 года Укргазбанк был едва ли не главным кандидатом на то, чтобы сократить долю государства в акционерах. Пока сложно сказать, каковы перспективы это сделать, пока в Украине идет война. Но если в этот банк в ближайшие годы придет инвестор, то это, скорее всего, может быть именно одна из международных финансовых компаний", – прогнозирует Демкив.

Перспективы продажи Ощадбанка или Укрэксимбанка пока очень призрачны, и не стоит ожидать изменений там в ближайшие годы, убежден эксперт.

Что касается ПриватБанка, то есть ряд причин, по которым его продажа, даже частичная, невозможна в следующие несколько лет. В первую очередь – это его размер.

"Такой банк стоит дорого даже сегодня из-за своего размера и объема прибыли, которую он способен генерировать. Такой объем инвестиций в Украину непросто было привлечь и до 2022 года, а сейчас и подавно", – говорит Демкив.

ПриватБанк платит огромные дивиденды государству. Ощадбанк перечисляет более скромные суммы. В 2024 году ПриватБанк перечислил в госбюджет 30,2 млрд грн дивидендов, в прошлом году – 24,2 млрд грн.

"Вполне вероятно, что по результатам 2024 года банк направит акционеру соразмерную сумму. Соответственно, сложно рассчитывать на многомиллиардные инвестиции в столь прибыльный ПриватБанк, просто из-за их объема", – объясняет собеседник издания.

Да и тяжело резать курицу, несущую золотые яйца.

С этими утверждениями не под запись согласны и в самом ПриватБанке.

Глас регулятора

В Национальном банке концептуально поддерживают закон о продаже госбанков "как направленный на внедрение эффективных процедур снижения доли государства в банковском секторе Украины". Это, в частности, будет способствовать росту конкурентоспособности в банковской сфере и повышению экономической состоятельности банков.

"В начале полномасштабного вторжения госбанки выполняли специфические и критически необходимые функции, в частности поддержки кредитования экономики. Однако с середины 2023 года мы видим, как весь финсектор активнее осуществляет рыночное кредитование, предоставляет ресурсы для финансирования потребностей бизнеса и местами – правительству на рыночных условиях. Поэтому критичности в сохранении у государства всех имеющихся госбанков нет. Более того, мы остаемся преданными цели в долгосрочной перспективе снизить долю госбанков", – заверили в регуляторе.

Поэтому, убеждены там, можно приступить к более активной работе по приватизации банков, прежде всего Сенс Банка и Укргазбанка. Условия приватизации, безусловно, должны быть определены с максимальным соблюдением интересов государства. Но с учетом того, что даже в условиях войны банки остаются операционно устойчивыми и продолжают генерировать капитал, продажи потенциально возможны даже до завершения военного положения, убеждены в НБУ.

Также там порекомендовали с вопросами относительно приватизации государственных банков обратиться непосредственно к их владельцу – Министерству финансов Украины. Что мы и сделали. Но к моменту выхода публикации редакция не получила комментарий от министерства.