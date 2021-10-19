ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Злочин проти Чехії: підпис Земана могли підробити, слідство вже йде

Новость на русском →
Прага, Вівторок 19 жовтня 2021 12:56
Злочин проти Чехії: підпис Земана могли підробити, слідство вже йде Фото: президент Чехії Мілош Земан (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

У Чехії розгорається скандал, пов'язаний з госпіталізацією президента Мілоша Земана. Місцева поліція почала розслідування можливої підробки його підпису на рішенні про скликання Палати депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter чеської поліції.

"З урахуванням нової інформації, оприлюдненої на прес-конференції в Сенаті, поліція Чеської Республіки ініціює розслідування можливих протиправних дій, в якому вивчать ознаки кримінальних злочинів проти республіки. В даний час неможливо надати додаткову інформацію, дякуємо за розуміння", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, напередодні глава Сенату Мілош Вистрчіл заявив, що Центральний військовий госпіталь ще 13 жовтня видав висновок про те, що Земан не може виконувати будь-які обов'язки. Але голова президентської адміністрації Вратіслав Мінарж, знаючи про це, був посередником на зустрічі президента зі спікером Палати депутатів Радеком Вондрачеком в лікарняній палаті для підписання рішення про скликання Палати депутатів.

Таким чином, є підозра, що Земан за станом здоров'я самостійно не міг поставити підпис під рішенням, і його могли підробити. Це, в свою чергу, є підставою для розслідування можливого злочину проти республіки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президента Чехії госпіталізували з печінковою енцефалопатією. Ця хвороба негативно впливає на діяльність головного мозку, що обмежує його у виконанні обов'язків глави держави.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Мілош Земан
NEWS
Вакцинальні рекорди та черги за щепленнями: яка ситуація в "червоній" зоні
Вакцинальні рекорди та черги за щепленнями: яка ситуація в "червоній" зоні
DAILY
Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні