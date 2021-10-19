Злочин проти Чехії: підпис Земана могли підробити, слідство вже йде

У Чехії розгорається скандал, пов'язаний з госпіталізацією президента Мілоша Земана. Місцева поліція почала розслідування можливої підробки його підпису на рішенні про скликання Палати депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter чеської поліції.

"З урахуванням нової інформації, оприлюдненої на прес-конференції в Сенаті, поліція Чеської Республіки ініціює розслідування можливих протиправних дій, в якому вивчать ознаки кримінальних злочинів проти республіки. В даний час неможливо надати додаткову інформацію, дякуємо за розуміння", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, напередодні глава Сенату Мілош Вистрчіл заявив, що Центральний військовий госпіталь ще 13 жовтня видав висновок про те, що Земан не може виконувати будь-які обов'язки. Але голова президентської адміністрації Вратіслав Мінарж, знаючи про це, був посередником на зустрічі президента зі спікером Палати депутатів Радеком Вондрачеком в лікарняній палаті для підписання рішення про скликання Палати депутатів.

Таким чином, є підозра, що Земан за станом здоров'я самостійно не міг поставити підпис під рішенням, і його могли підробити. Це, в свою чергу, є підставою для розслідування можливого злочину проти республіки.