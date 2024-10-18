Престижная футбольная премия получила претендентов: кто станет победителем – не секрет

Итальянская газета Tuttosport, ежегодно вручающая премию Golden Boy лучшему молодому футболисту Европы, объявила финальный список претендентов на титул-2024.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания.
В список вошли 25 игроков в возрасте до 21 года. 20 из них попали в число избранных в результате анализа статистических данных их выступлений в течение года. Еще пять были избраны самим изданием.
В числе претендентов – 17-летний вундеркинд из "Барселоны" Ламин Ямал. Не секрет, что он является главным претендентом на награду. И будет очень странным, если нынешняя премия достанется кому-то другому.
Однако среди конкурентов Ямала хватает известных имен. В частности, еще один вундеркинд "Барселоны" Пау Кубарси, юные звезды мадридского "Реала" Арда Гюллер и Эндрик, бразилец Савиньо из "Манчестер Сити", молодой лидер ПСЖ Уоррен Заир-Эмери и другие топ-проспекты континента.
Украинцев в финальном списке нет, хотя весной в предварительный список из 100 игроков попали два отечественных футболиста. Оба представляют львовский "Рух" – защитник Богдан Слюбик и полузащитник Евгений Пастух.
Победителя определит международное жюри European Golden Boy. Имя будет оглашено на церемонии, которая пройдет 16 декабря в итальянском Турине.
Golden Boy-2024, финальный список претендентов
Основана Tuttosport в 2003 году. Первым обладателем стал нидерландский футболист Рафаэл ван дер Варт из амстердамского "Аякса". Среди победителей за 21 год существования награды были: Уэйн Руни, Лионель Месси, Сеск Фабрегас, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и другие.
В прошлом году награду получил Джуд Беллингем. Среди претендентов на приз в 2023 было три украинца – вратари Павел Исенко и Александр Сапутин, а также защитник Максим Дячук.
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