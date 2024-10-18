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Престижная футбольная премия получила претендентов: кто станет победителем – не секрет

Фото: Ламин Ямал (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Итальянская газета Tuttosport, ежегодно вручающая премию Golden Boy лучшему молодому футболисту Европы, объявила финальный список претендентов на титул-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания.

В список вошли 25 игроков в возрасте до 21 года. 20 из них попали в число избранных в результате анализа статистических данных их выступлений в течение года. Еще пять были избраны самим изданием.

В числе претендентов – 17-летний вундеркинд из "Барселоны" Ламин Ямал. Не секрет, что он является главным претендентом на награду. И будет очень странным, если нынешняя премия достанется кому-то другому.

Однако среди конкурентов Ямала хватает известных имен. В частности, еще один вундеркинд "Барселоны" Пау Кубарси, юные звезды мадридского "Реала" Арда Гюллер и Эндрик, бразилец Савиньо из "Манчестер Сити", молодой лидер ПСЖ Уоррен Заир-Эмери и другие топ-проспекты континента.

Украинцев в финальном списке нет, хотя весной в предварительный список из 100 игроков попали два отечественных футболиста. Оба представляют львовский "Рух" – защитник Богдан Слюбик и полузащитник Евгений Пастух.

Победителя определит международное жюри European Golden Boy. Имя будет оглашено на церемонии, которая пройдет 16 декабря в итальянском Турине.

Golden Boy-2024, финальный список претендентов

  • Ламин Ямал ("Барселона")
  • Жоау Невеш (ПСЖ)
  • Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)
  • Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед")
  • Пау Кубарси ("Барселона")
  • Савиньо ("Манчестер Сити")
  • Рико Льюис ("Манчестер Сити")
  • Александр Павлович ("Бавария")
  • Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед")
  • Йоррел Хато ("Аякс")
  • Лени Йоро ("Манчестер Юнайтед")
  • Джейми Байно-Гиттенс ("Боруссия" Д)
  • Кенан Йылдыз ("Ювентус")
  • Кристиан Москера ("Валенсия")
  • Адам Уортон ("Кристалл Пелас")
  • Арда Гюллер ("Реал")
  • Матис Тель ("Бавария")
  • Дезире Дуэ (ПСЖ)
  • Оскар Глух ("Зальцбург")
  • Саму Омородион ("Порту")
  • Вильсон Одобер ("Тоттенхэм")
  • Эндрик ("Реал")
  • Самуэль Мбангула ("Ювентус")
  • Андреас Шельдеруп ("Бенфика")
  • Эльес Бен Сегир ("Монако")

Премия Golden Boy: что известно

Основана Tuttosport в 2003 году. Первым обладателем стал нидерландский футболист Рафаэл ван дер Варт из амстердамского "Аякса". Среди победителей за 21 год существования награды были: Уэйн Руни, Лионель Месси, Сеск Фабрегас, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и другие.

В прошлом году награду получил Джуд Беллингем. Среди претендентов на приз в 2023 было три украинца – вратари Павел Исенко и Александр Сапутин, а также защитник Максим Дячук.

Ранее стало известно, кто из футболистов зарабатывает больше всего.

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Футбол