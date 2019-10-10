Прес-марафон Зеленського триває вже майже 7 годин

Прес-марафон президента Володимира Зеленського триває вже майже 7 годин. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що зустріч Зеленського з журналістами почалась з 10 ранку. За словами прес-секретаря президента, поставити свої питання очікують ще 150 журналістів.

За це час більшість питань журналістів були про тиск президента США Дональда Трампа, підписання "формули Штайнмайера", припинення війни на Донбасі, кадрові призначення президента.

Крім того, своє питання також вже поставив головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина.

"Чи готові ви зараз сказати українському суспільству, що ті обіцянки, які ви давали перед виборами, ви не хочете і не можете виконати? (Не надавати особливий статус Донбасу, не надавати амністію бойовикам, провести приватизацію, - ред.)", - запитав він.

"Що стосується майна (приватизації, - ред.), Це складна річ. Але я вас запрошую в будь-який день побачити презентацію майна, яке готується до приватизації. Підготовлено список, реєстр всіх об'єктів, в якому вони стані. Мені невідомо, що збільшений розмір фінансування Офісу президента", - відповів Зеленський.

Крім цього, Володимир Зеленський пообіцяв, що фінансування Офісу президента не буде збільшено бюджет України на 2020 рік.

Зазначимо, що прес-секретар Юлія Мендель повідомила про 300 журналістів, які акредитувались для зустрічі з президентом.