Питання Криму заважатиме вступу України до НАТО, - Лінкявічюс

Фото: Лінас Лінкявічус (news tut by)

Голова Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що перепоною вступу України до НАТО є війна на Донбасі та російська окупація Криму. Війна з Росією не грає на користь України.

Про це Лінкявічус сказав у інтерв’ю "Європейській правді".

За його словами, правила НАТО такі, що Альянс не запрошуватиме до членства державу, на кордонах якої триває війна.

"Але в цьому разі має вагу те, що Україна не несе за це відповідальності, і це - важливий контраргумент. Але у кожному разі свого часу всі ці питання мають бути вирішені", - сказав Лінкявічюс.

На уточнююче запитання, чи повинна Україна вирішити кримське питання до вступу до НАТО, він відповів ствердно: "Звичайно, до членства. Але й запрошення до членства не прийде швидко, повірте. Це Україні теж треба розуміти. У Литви це забрало 10 років", - заявив Лінкявічюс.

Нагадаємо, 12 червня Україна отримала новий статус партнера НАТО, ставши учасником програми розширених можливостей.

При цьому генсек Альянсу Йенс Столтенберг заявив, що, незважаючи на новий статус, Угорщина продовжує перешкоджати проведенню міністерських зустрічей комісії НАТО-Україна.