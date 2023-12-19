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Пресс-конференция Зеленского: во сколько начало

Украина, Вторник 19 декабря 2023 12:29
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Пресс-конференция Зеленского: во сколько начало Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Итоговая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского начнется сегодня после 16:00. Точного времени и предполагаемой длительности пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France-Presse, AFP.

"Зеленский должен встретиться с украинскими журналистами и иностранной прессой", - говорится в сообщении агентства.

Накануне Офис президента сообщил, что Зеленский 19 декабря проведет итоговую пресс-конференцию, пока без указания времени.

Последняя итоговая пресс-конференция Зеленского состоялась в годовщину полномасштабного вторжения Росси - 24 февраля 2023 года. Президент ответил на ряд вопросов журналистов. Все подробности пресс-конференции можно прочитать в материале РБК-Украина.

Рейтинг Зеленского

Данные последнего опроса КМИС показывают, что Зеленский сохраняет самый высокий уровень доверия украинцев среди девяти политиков, о которых спрашивали социологи. По состоянию на декабрь 2023 года президенту доверяют 77% респондентов, не доверяют 22%.

Уровень доверия Зеленскому снизился по сравнению с маем 2022 года, когда ему доверяли 90% украинцев, не доверяли - 7%.

Предыдущий опрос КМИС показал падение доверия к органам власти Украины. Абсолютное доверие в обществе сохраняют Вооруженные силы - 96%. Кроме этого, 88% украинцев доверяют главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному (не доверяют - только 4%).

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Владимир Зеленский Президент
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