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Премии учителям за работу офлайн и классы в укрытиях: как работают школы в Запорожье

Фото: глава Запорожской ОВА Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Запорожская область первой в Украине ввела премии для учителей, работающих офлайн. Педагоги получат доплаты 25% к основной зарплате.

Как работают запорожские школы в условиях войны - в комментарии РБК-Украина рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Для нас было крайне важно возобновить образовательный процесс на территории Запорожской области. Вызовы, с которыми мы столкнулись, это то, что весь образовательный процесс происходит в укрытии. Вызов то, что мы находимся в 20 км от линии фронта, а некоторые и меньше. Но на территории Запорожской области сейчас 50 тысяч учеников, которым нужно получать качественное образование", - сказал он.

По словам главы ОВА, сегодня в Запорожской области 16 тысяч детей имеют возможность приходить на обучение в школу. При этом, по мнению Федорова, нужно дать стимул учителям, поскольку они находятся в других условиях, чем педагоги в более безопасных регионах.

"Дополнительным стимулом должно быть предоставление дополнительной финансовой помощи. С 1 сентября они будут получать 25% дополнительно. Это примерно от 2 до 2,5 тысячи гривен ежемесячно дополнительной заработной платы", - заявил Федоров.

На премии 4,5 тысячи педагогов нужно около 60 млн гривен. Их будут брать частично из местного бюджета и субвенций на обучение.

По словам Федорова, средняя зарплата учителей, работающих офлайн, будет 14-15 тысяч гривен плюс премия. Сумма будет варьироваться в зависимости от нагрузки и стажа работы.

 

Безопасность в школах

Дети в запорожских школах учат сразу в укрытиях. Глава Запорожской ОВА объяснил, что ракета до Запорожья летит 40-50 секунд, за это время дети не успевают спуститься в бомбоубежище.

Федоров сообщил, что в Запорожье и области 122 школы принимают детей офлайн и обеспечивают образовательный процесс. Всего на подконтрольной Украине территории Запорожской области около 250 школ. То есть, почти 50% школ могут обучать детей в обычном формате с учетом ситуации с безопасностью.

При этом Федоров добавил, что не все родители отпускают детей на очное обучение. Речь идет об около 70% школьников.

Обучение во время войны

Напомним, что обучение в школах в прифронтовых регионах проводится онлайн из-за ситуации с безопасностью и угрозой российских обстрелов. Однако, например, в Харькове оборудовали учебные классы в укрытиях, чтобы дети смогли вернуться к очной учебе.

Также в Харькове обустроили школы в метро. Они уже принимают детей в этом учебном году.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что школы в Украине, где это возможно, должны максимально возобновить очное обучение.

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