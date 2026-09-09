Продолжается прием работ на премию КонтраFACTS с призовым фондом более 200 000 грн: как принять участие

30 сентября завершается прием работ на IV Всеукраинскую премию журналистских работ КонтраFACTS Media Awards 2026. Это конкурс, посвященный борьбе с нелегальной торговлей табачными изделиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов премии.

Кто может принять участие

К участию приглашаются радио- и тележурналисты, авторы онлайн-медиа и печатных изданий, а также независимые создатели цифрового контента, авторы подкастов и других форматов.

На конкурс принимаются материалы, созданные и опубликованные с 14 июля 2026 года. Прием работ продолжается до 30 сентября 2026 включительно.

Работы принимаются по электронной почте: kontrafactss@gmail.com

Награды и жюри КонтраFACTS Media Awards 2026

Призовой фонд премии составляет:

1 место - 70 000 грн

2 место - 40 000 грн

3 место - 30 000 грн

Дополнительные награды от жюри - по 20 000 грн

Все участники, работы которых приняты к участию в конкурсе согласно правилам, получат гарантированную премию за участие в размере 2500 грн.

Среди членов жюри:

главный редактор РБК-Украина Ростислав Шаправский

заместитель главного редактора NV Бизнес Александра Некращук

редактор отдела экономики "Зеркала недели" Юлия Самаева

секретарь НСЖУ Виталий Голубев

руководитель отдела спецпроектов бизнес-издания Mind UA Дмитрий Чепур

генеральный директор Ассоциации "Укртютюн" Наталья Фесюн

менеджер комитетов Европейской Бизнес Ассоциации Дарья Сичкарь

Больше информации о премии можно найти на официальном сайте.

Премия привлекает внимание к проблеме нелегальных сигарет

Премия КонтраFACTS Media Awards, организованная Ассоциацией "Укртютюн", проводится каждый год, чтобы привлечь внимание к масштабам нелегальной торговли табачными изделиями и поддержать профессиональные журналистские материалы, объясняющие ее последствия для экономики и общества.

По данным Kantar Украина, с начала 2026 года доля нелегального рынка сигарет выросла до 19,8%, а ожидаемые годовые потери государственного бюджета Украины из-за неуплаты налогов составляют 33 млрд грн.

Именно поэтому важно, чтобы профессиональное и всестороннее освещение проблемы нелегальной торговли в медиа, раскрытие ее разрушительных последствий для общества и экономики стало инструментом в борьбе с этим негативным явлением.