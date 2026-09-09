Продолжается прием работ на премию КонтраFACTS с призовым фондом более 200 000 грн: как принять участие
30 сентября завершается прием работ на IV Всеукраинскую премию журналистских работ КонтраFACTS Media Awards 2026. Это конкурс, посвященный борьбе с нелегальной торговлей табачными изделиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов премии.
Кто может принять участие
К участию приглашаются радио- и тележурналисты, авторы онлайн-медиа и печатных изданий, а также независимые создатели цифрового контента, авторы подкастов и других форматов.
На конкурс принимаются материалы, созданные и опубликованные с 14 июля 2026 года. Прием работ продолжается до 30 сентября 2026 включительно.
Работы принимаются по электронной почте: kontrafactss@gmail.com
Награды и жюри КонтраFACTS Media Awards 2026
Призовой фонд премии составляет:
- 1 место - 70 000 грн
- 2 место - 40 000 грн
- 3 место - 30 000 грн
- Дополнительные награды от жюри - по 20 000 грн
Все участники, работы которых приняты к участию в конкурсе согласно правилам, получат гарантированную премию за участие в размере 2500 грн.
Среди членов жюри:
- главный редактор РБК-Украина Ростислав Шаправский
- заместитель главного редактора NV Бизнес Александра Некращук
- редактор отдела экономики "Зеркала недели" Юлия Самаева
- секретарь НСЖУ Виталий Голубев
- руководитель отдела спецпроектов бизнес-издания Mind UA Дмитрий Чепур
- генеральный директор Ассоциации "Укртютюн" Наталья Фесюн
- менеджер комитетов Европейской Бизнес Ассоциации Дарья Сичкарь
Больше информации о премии можно найти на официальном сайте.
Премия привлекает внимание к проблеме нелегальных сигарет
Премия КонтраFACTS Media Awards, организованная Ассоциацией "Укртютюн", проводится каждый год, чтобы привлечь внимание к масштабам нелегальной торговли табачными изделиями и поддержать профессиональные журналистские материалы, объясняющие ее последствия для экономики и общества.
По данным Kantar Украина, с начала 2026 года доля нелегального рынка сигарет выросла до 19,8%, а ожидаемые годовые потери государственного бюджета Украины из-за неуплаты налогов составляют 33 млрд грн.
Именно поэтому важно, чтобы профессиональное и всестороннее освещение проблемы нелегальной торговли в медиа, раскрытие ее разрушительных последствий для общества и экономики стало инструментом в борьбе с этим негативным явлением.
Как ранее сообщалось, Украина заняла третье место среди 38 стран Европы по объемам реализации нелегальной табачной продукции.