Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії їдуть до Києва на поїзді

Делегація Європейської ради в особі прем'єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії їде до Києва на поїзді. Вони везуть "конкретний пакет підтримки" для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канцелярії польського прем'єра.

Повідомляється, що близько години тому поїзд з Матеушем Моравецьким (прем'єр Польщі), Петром Фіалою (прем'єр Чехії), Янезом Яншею (прем'єр Словенії) і Ярославом Качиньським (віце-прем'єр з питань безпеки Польщі) перетнув польсько-український кордон.

Також повідомляється, що делегація їде на зустріч з президентом Володимиром Зеленським і прем'єром Денисом Шмигалем. Візит готувався багато днів, але тримався в секреті. Остаточне рішення було прийнято на Версальському саміті.