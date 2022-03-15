Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії їдуть до Києва на поїзді

Делегація Європейської ради в особі прем'єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії їде до Києва на поїзді. Вони везуть "конкретний пакет підтримки" для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канцелярії польського прем'єра.
Повідомляється, що близько години тому поїзд з Матеушем Моравецьким (прем'єр Польщі), Петром Фіалою (прем'єр Чехії), Янезом Яншею (прем'єр Словенії) і Ярославом Качиньським (віце-прем'єр з питань безпеки Польщі) перетнув польсько-український кордон.
Також повідомляється, що делегація їде на зустріч з президентом Володимиром Зеленським і прем'єром Денисом Шмигалем. Візит готувався багато днів, але тримався в секреті. Остаточне рішення було прийнято на Версальському саміті.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що увійшло в четвертий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії.
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