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Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії їдуть до Києва на поїзді

Автор: Артем Горовенко

Делегація Європейської ради в особі прем'єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії їде до Києва на поїзді. Вони везуть "конкретний пакет підтримки" для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канцелярії польського прем'єра.

Повідомляється, що близько години тому поїзд з Матеушем Моравецьким (прем'єр Польщі), Петром Фіалою (прем'єр Чехії), Янезом Яншею (прем'єр Словенії) і Ярославом Качиньським (віце-прем'єр з питань безпеки Польщі) перетнув польсько-український кордон.

Також повідомляється, що делегація їде на зустріч з президентом Володимиром Зеленським і прем'єром Денисом Шмигалем. Візит готувався багато днів, але тримався в секреті. Остаточне рішення було прийнято на Версальському саміті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що увійшло в четвертий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії.

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ПольшаЧехіяСловенияВійна Росії проти України