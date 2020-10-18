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Прем'єру Хорватії надіслали листа із невідомим порошком

Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністра Хорватії Андрію Пленковичу прийшов лист з невідомим білим порошком і погрозами. Лист було надіслано на адресу штаб-квартири партії.

Про це з посиланням на керівну партію "Хорватська демократична співдружність" (ХДС), яку очолює Пленкович, повідомив телеканал N1.

Співробітники ХДС викликали поліцію, і вона забрала конверт з підозрілим вмістом для розслідування.

Наголошується, що текст листа нібито завершується словами "Для зрадників одне з ліків - "Новачок".

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Новий скандал про можливе застосування нервово-паралітичної отрути "Новачок" вибухнув після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Раніше стало відомо, що в США перехопили посилку, адресовану президенту США Дональду Трампу. В ній виявилася смертельна отрута рицин. Небезпечну посилку виявили до того, як вона потрапила в Білий дім.

Після виявлення підозрілої посилки були проведені два тести, які підтвердили вміст у ній рицину.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли американського президента намагаються отруїти за допомогою рицину, один з випадків стався у 2018 році.

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