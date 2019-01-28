Прем'єр Угорщини відмовився посилити тиск на Китай і Росію

Орбан відмовляється підтримати Вашингтон у тиску на Пекін та Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с американскими дипломатами отказался усилить давление на Китай и Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

Как отметили помощники Орбана, он хочет сохранить Венгрию в НАТО и пользоваться всеми преимуществами членства, однако категорически выступает против политики США по давлению на Китай и Россию. Также сообщается, что Орбан озвучил свою позицию на встрече с послом США в Будапеште.

"Точка зрения заключается в том, что "да, мы хотим вести дела с Россией", - отметил один из помощников венгерского премьера.

Кроме того, сообщается, что Орбан возразил против соглашения, которое касается прохода военной техники США по территории Венгрии.

Напомним, ранее Орбан заявил, что будет противостоять президенту Франции Эммануэлю Макрону.

"В этом нет ничего личного, но это дело будущего наших стран. Если в Европе произойдет то, что он хочет в отношении миграции, это будет плохо для Венгрии, поэтому я должен с ним бороться", - отметил он.

Позже он также выступил за создание варшавско-римского блока евроскептиков.