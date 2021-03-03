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Прем'єр Угорщини звинуватив ЄС у зриві поставок вакцин від коронавірусу

Новость на русском → Середа 03 березня 2021 06:50
Прем'єр Угорщини звинуватив ЄС у зриві поставок вакцин від коронавірусу Фото: Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "змушений шукати вакцини там, де вони є - в Китаї та Росії". Він також згадав про переваги радянської вакцини, що перемогла поліомієліт.

Про це повідомляє DW.

Орбан пояснив необхідність застосування у своїй країні російської вакцини тим, що Єврокомісія не може забезпечити постачання громадян зареєстрованими в Євросоюзі альтернативними вакцинами.

За його словами, Євросоюз не впорався із завданням "швидко та ефективно" забезпечити європейців вакциною.

"Тому я маю, відповідно до конституції, взяти відповідальність на себе", - підкреслив Орбан.

Він зазначив, що такі країни як Великобританія, США, Ізраїль, Сербія далеко випередили країни ЄС в постачанні вакцинами.

28 лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив перше щеплення від коронавірусу. Він вакцинувався китайським препаратом Sinopharm. Також від коронавірусу вакцинувався президент Угорщини Янош Адер. Він закликав громадськість послідувати його прикладу.

Зазначимо, що Угорщина отримала вакцини від п'яти виробників, включаючи китайську Sinopharm. Перша партія вакцини Sinopharm прибула в Будапешт 16 лютого. Угорщина початку введення вакцини Sinopharm 24 лютого.

Крім того, 22 січня Угорщина уклала контракт на постачання російської вакцини від COVID "Супутник V".

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