Прем'єр Угорщини звинуватив ЄС у зриві поставок вакцин від коронавірусу

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "змушений шукати вакцини там, де вони є - в Китаї та Росії". Він також згадав про переваги радянської вакцини, що перемогла поліомієліт.

Про це повідомляє DW .

Орбан пояснив необхідність застосування у своїй країні російської вакцини тим, що Єврокомісія не може забезпечити постачання громадян зареєстрованими в Євросоюзі альтернативними вакцинами.

За його словами, Євросоюз не впорався із завданням "швидко та ефективно" забезпечити європейців вакциною.

"Тому я маю, відповідно до конституції, взяти відповідальність на себе", - підкреслив Орбан.

Він зазначив, що такі країни як Великобританія, США, Ізраїль, Сербія далеко випередили країни ЄС в постачанні вакцинами.