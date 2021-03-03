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Премьер Венгрии обвинил ЕС в срыве поставок вакцин от коронавируса

Новина українською → Среда 03 марта 2021 06:50
Премьер Венгрии обвинил ЕС в срыве поставок вакцин от коронавируса Фото: Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Артур Родивилов

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что "вынужден искать вакцины там, где они есть - в Китае и России". Он также вспомнил о достоинствах советской вакцины, искоренившей полиомиелит.

Об этом сообщает DW.

Орбан объяснил необходимость применения в своей стране российской вакцины тем, что Еврокомиссия не может обеспечить снабжение граждан зарегистрированными в Евросоюзе альтернативными вакцинами.

По его словам, Евросоюз не справился с задачей "быстро и эффективно" снабдить европейцев вакциной.

"Поэтому я должен, в соответствии с конституцией, взять ответственность на себя", - подчеркнул Орбан.

Он отметил, что такие страны как Великобритания, США, Израиль, Сербия далеко опередили страны ЕС в снабжении вакцинами.

28 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал первую прививку от коронавируса. Он вакцинировался китайским препаратом Sinopharm. Также от коронавируса вакцинировался президент Венгрии Янош Адэр. Он призвал общественность последовать его примеру.

Отметим, что Венгрия получила вакцины от пяти производителей, включая китайскую Sinopharm. Первая партия вакцины Sinopharm прибыла в Будапешт 16 февраля. Венгрия начала введения вакцины Sinopharm 24 февраля.

Кроме того, 22 января Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от COVID "Спутник V".

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