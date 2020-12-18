ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Прем'єр Словаччини заразився коронавірусом

Братислава, П'ятниця 18 грудня 2020 15:06
Прем'єр Словаччини заразився коронавірусом
Фото: Ігор Матович (flickr.com/eppofficial)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заразився коронавірусом. Він отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це Матович написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я сьогодні один з вас", - написав він.

Проте ніяких подробиць про своє самопочуття він не повідомив, проте опублікував скрін результату тесту на коронавірус.

"Різдвяні канікули я повинен був провести помічником у лікарні. Тепер плани, швидше за все, будуть дещо іншими. Так, за статистикою я повинен вижити без шкоди, але якби у мене була можливість пожертвувати своїм життям за життя тисяч невинних жертв, я б це зробив", - написав Матович.

Прем'єр Словаччини заразився коронавірусомФото: скрін результату тесту Ігоря Матовича (facebook.com/igor.matovic.7)

Нагадаємо, у помічника обраного президента США Джо Байдена Седріка Річмонда підтвердили зараження коронавірусом.

Додамо, що 16 грудня секретар Держдепу США Майк Помпео пішов на самоізоляцію після спілкування з людиною, у якого пізніше підтвердили коронавірус.

Крім того, напередодні голова департаменту внутрішніх справ США Девід Бернхардт отримав позитивний результат на коронавірус.

Також вчора президент Франції Еммануель Макрон здав позитивний тест на коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі СловаччинаКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся