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У радника Байдена виявили коронавірус

Вашингтон, П'ятниця 18 грудня 2020 10:15
У радника Байдена виявили коронавірус
Фото: Седрік Річмонд (flickr.com richmondforcongress)
Автор: Андрій Козловський

Радник новообраного президента США Джо Байдена Седрік Річмонд захворів на COVID-19. Він самоізолюється на наступні 14 днів і повернеться до роботи з командою після негативного тесту.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, Річмонд у вівторок 15 грудня був присутній в Атланті на заходах, пов’язаних з виборами до Сенату у Джорджії, де був присутній також Джо Байден. Обраний президент вже здав ПЛР-тест на коронавірус і його результат виявився негативним.

"Річмонд перетинався з обраним президентом на відкритому повітрі. Вони були у масках і перебували в одному місці менше ніж 15 хвилин поспіль", - розповіла речниця перехідної команди Байдена Кейт Бедінгфілд.

Нагадаємо, напередодні голова департаменту внутрішніх справ США Девід Бернхардт отримав позитивний результат на коронавірус.

Також вчора президент Франції Еммануель Макрон здав позитивний тест на коронавірус.

Після цього прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта пішов на самоізоляцію. Він контактував з французьким лідером.

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