Міністр внутрішніх справ США заразився COVID-19

Фото: Девід Бернхардт (wikimedia White House)

Голова департаменту внутрішніх справ США Девід Бернхардт отримав позитивний результат на коронавірус. У чиновника немає симптомів, він продовжує працювати віддалено.

Про це повідомляє The Washington Post.

До того, як президент Дональд Трамп провів в середу засідання Кабінету міністрів, 51-річного Бернхардта перевірили на COVID-19. В результаті секретар не був присутній на засіданні. До цього він два дні проводив зустрічі зі співробітниками.

"В даний час у нього немає ніяких симптомів, і він продовжить працювати від імені американського народу, поки перебуває на карантині", - повідомив офіційний представник Міністерства внутрішніх справ Ніколас Гудвін. Він також зазначив, що Бернхардт дотримується всіх рекомендацій і при необхідності проводить консультації з медиками.

Новина про зараження Бернхардта викликала хвилю перевірок серед чиновників, оскільки, незважаючи на те, що багато працюють віддалено, деякі співробітники продовжують регулярно приходити на роботу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп готовий вакцинуватися від коронавірусу. Однак він це зробить, коли його лікарі вважатимуть за необхідне.

РБК-Україна писало, що компанія Pfizer направила в лікарні всіх 50 американських штатів майже 3 мільйони доз вакцини від коронавірусу для першої хвилі вакцинації.