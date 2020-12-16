Помпео пішов на карантин через контакт з хворим COVID-19

Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

Секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Майк Помпео пішов на карантин. Раніше він спілкувався з людиною, у якого підтвердили зараження COVID-19.

Про це повідомляє Daily Star.

Майк Помпео вже здав тест на коронавірус, проте він показав негативний результат. Помпео знаходиться під пильним наглядом медиків.

Видання зазначає, що Помпео відмовився назвати людину з якими контактував, пославшись на міркування конфіденційності.

Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс вакцинується від коронавірусу 18 грудня.

Крім того, в Білому домі заявили, що Трамп готовий вакцинуватися від коронавірусу. Однак він це зробить, коли його лікарі вважатимуть це необхідним.

Раніше видання Bloomberg писало, що Дональду Трампу і віце-президента США Майку Пенс разом з іншими співробітниками Білого дому запропонують одними з першими щепитися від коронавірусу.

Зазначимо, що 14 грудня в Сполучених Штатах почалася масова вакцинація від коронавірусу. Першою прищепили медсестру реанімації з Нью-Йорка.