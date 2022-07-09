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Прем'єр Шрі-Ланки оголосив про відставку

Фото: прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе (twitter.com/RW_UNP)
Автор: Артем Горовенко

Прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе на тлі політичної кризи в країні погодився піти у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Щоб забезпечити продовження роботи уряду і безпеку всіх громадян, сьогодні я прийняв рекомендацію партійних лідерів, щоб звільнити місце для всепартійного уряду. Щоб полегшити процес, я піду з поста прем'єр-міністра", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні на Шрі-Ланці в ході антиурядових протестів був захоплений президентський палац. Масове невдоволення владою спровокувала економічна криза та різке подорожчання палива. Силовики намагалися стримати протести, ввівши комендантську годину.

Група депутатів закликала президента Готабая Раджапаксу піти у відставку. Очікується, що його місце тимчасово займе спікер місцевого парламенту.

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Прем'єр-міністрШри-Ланка