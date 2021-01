Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що Шотландія скоро повернеться в Євросоюз. З 1 січня 2021 року Британія завершила процес виходу з ЄС.

Про це Стерджен написала у своєму Twitter.

Так, вона попросила ЄС "не вимикати світло".

"Європа, Шотландія скоро повернеться, не вимикай світло", - написала вона.

Scotland will be back soon, Europe. Keep the light on