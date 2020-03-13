Прем'єр Румунії самоізолювався після контакту з хворим коронавірусом

Фото: Людовик Орбан (праворуч) (facebook.com/ludovic.orban.79)

Також на карантин помістили лідерів Ліберальної партії

Тимчасовий прем'єр-міністр Румунії Людовік Орбан самоізолювався через підозру на коронавирус. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Орбан контактував з сенатором Ліберальної партії, у якого пізніше підтвердили наявність коронавірусу. Крім прем'єр-міністра Румунії на карантин вирушать лідери Ліберальної партії, які контактували з інфікованим депутатом. На цей час політики очікують результатів тестів.

У п'ятницю, 13 березня, Орбан повинен був взяти участь у консультаціях з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, щоб спробувати сформувати уряд на наступному тижні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо дала позитивний результат на коронавірус. Після того як у дружини з'явилися симптоми захворювання, Трюдо самоізолювалося.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп минулого тижня контактував з носієм коронавірусу. Відзначається, що коронавірус COVID-19 підтвердили у прес-секретаря президента Бразилії. У минулу суботу він був на прийомі у Трампа.