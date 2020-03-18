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Прем'єр доручив ОДА встановити контроль над цінами на перевезення

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 17:02
Прем'єр доручив ОДА встановити контроль над цінами на перевезення
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Багато перевізників спекулюють на цінах, що заважає евакуйованим українцям потрапити додому

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив головам обласних державних адміністрацій встановити контроль над питанням спекуляцій із цінами на квитки перевізників у зв'язку з введенням карантину в Україні. Про це Шмигаль написав Telegram.

За його словами, багато перевізники стали спекулювати на цінах, що ускладнило повернення українців додому.

"Сьогодні на засіданні доручив керівникам облдержадміністрацій спільно з Нацполицией - проконтролювати спекулятивний момент, щоб перевізники не встановлювали космічні ціни", - написав прем'єр.

Також він заявив, що голови ОДА повинні забезпечити вивезення з залізничних і автовокзалів евакуйованих в Україну громадян. При цьому вивіз повинен здійснюватися в транспортних засобах з 10 людьми в салоні.

Раніше РБК-Україна писало, що українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків на нерегулярні рейси з країн Європейського союзу для евакуації українців. Зараз відкрито продаж квитків з 15 європейських міст.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина надасть транзитний коридор українцям, застряглим на кордонах з Австрією і Хорватією, для повернення в Україну.

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