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Прем'єр Японії оцінив можливість скасування Олімпіади-2020 через спалах коронавірусу

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Токіо, Вівторок 27 липня 2021 13:33
Прем'єр Японії оцінив можливість скасування Олімпіади-2020 через спалах коронавірусу Фото: прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга виключив можливість скасування Олімпіади-2020 через спалах коронавірусу. Сьогодні в Токіо виявили рекордну кількість нових випадків COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на tokyo-np.co.

Прем'єр Японії зазначив, що влада має намір працювати з високою ретельністю для недопущення поширення інфекції.

"Немає занепокоєння щодо можливого скасування Олімпійських ігор, так як людські потоки знижуються", - заявив Суга.

Він закликав місцевих жителів не виходити з дому без крайньої необхідності і дивитися Олімпіаду по телевізору.

Олімпійські ігри в Токіо були перенесені на рік через коронавірус і проходять з 23 липня по 8 серпня.

Нагадаємо, у Токіо виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу.

Зазначимо, на Олімпіаді в Токіо зафіксували нові випадки серед спортсменів.

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