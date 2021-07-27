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Премьер Японии оценил возможность отмены Олимпиады-2020 из-за вспышки коронавируса

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Токио, Вторник 27 июля 2021 13:33
Премьер Японии оценил возможность отмены Олимпиады-2020 из-за вспышки коронавируса Фото: премьер-министр Японии Есихидэ Суга (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга исключил возможность отмены Олимпиады-2020 из-за вспышки коронавируса. Сегодня в Токио обнаружили рекордное число новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на tokyo-np.co.

Премьер Японии отметил, что власти намерены работать с высокой тщательностью для недопущения распространения инфекции.

"Нет беспокойства относительно возможной отмены Олимпийских игр, так как людские потоки снижаются", - заявил Суга.

Он призвал местных жителей не выходить из дома без крайней необходимости и смотреть Олимпиаду по телевизору.

Олимпийские игры в Токио были перенесены на год из-за коронавируса и проходят с 23 июля по 8 августа.

Напомним, в Токио выявили рекордное количество новых случаев коронавируса.

Отметим, на Олимпиаде в Токио зафиксировали новые COVID-случаи среди спортсменов.

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