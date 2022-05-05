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Прем'єр Японії назвав заборону на в'їзд до Росії японських чиновників неприйнятною, - CNN

Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда засудив заборону на в'їзд до Росії японських чиновників, включаючи його самого. Він зазначив, що такі дії РФ абсолютно неприйнятні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Вторгнення Росії в Україну є явним порушенням міжнародного права, а вбивство великої кількості невинних цивільних осіб - серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права і військовим злочином", - заявив Кісіда.

Він також додав, що саме Кремль вдався до військових дій і розв'язав війну.

"Російська сторона несе повну відповідальність за розрив японо-російських відносин", - підкреслив Кісіду.

Зазначимо, що Росія на невизначений термін заборонила в'їзд в країну 63 японським громадянам, включаючи Кісіду.

Нагадаємо, представники США і Японії обговорили санкції проти Росії.

Ми також писали про те, що Євросоюз збирається ввести заборону на операції з нерухомістю з громадянами РФ.

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