Прем'єр Японії назвав заборону на в'їзд до Росії японських чиновників неприйнятною, - CNN

"Вторгнення Росії в Україну є явним порушенням міжнародного права, а вбивство великої кількості невинних цивільних осіб - серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права і військовим злочином", - заявив Кісіда.

Він також додав, що саме Кремль вдався до військових дій і розв'язав війну.

"Російська сторона несе повну відповідальність за розрив японо-російських відносин", - підкреслив Кісіду.

Зазначимо, що Росія на невизначений термін заборонила в'їзд в країну 63 японським громадянам, включаючи Кісіду.