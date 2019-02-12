Прем'єр Японії назвав умову укладення мирного договору з Росією

Фото: Сіндзо Абе (flickr.com/nato)

Абе повідомив, що укладення мирного договору з Росією залежить від демаркації кордонів

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе назвав умову укладення мирного договору з Росією і заявив, що він буде підписаний тільки після чіткого визначення кордону. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NHK.

Абе повідомив, що укладення мирного договору з Росією залежить від демаркації кордонів "північних територій" - чотирьох Курильських островів Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї, на суверенітет над якими претендує Токіо.

"Наше завдання - вирішити територіальне питання і укласти мирний договір, це наша позиція. Відповіді понад цього відносяться до змісту переговорів, і я утримаюся від них. Предметом переговорів є всі чотири північні острови. У цій позиції немає ніяких змін" , - зазначив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва відновить переговори з Токіо про укладення мирного договору, коли Японія підтвердить російський суверенітет над Курильськими островами. Після цього в Японії заявили, що відмовляються від терміну "незаконна окупація" щодо Курильських островів, які контролює Російська Федерація.

РБК-Україна писало, що 14 січня проходили переговори між представниками РФ та Японії щодо мирного договору. Лавров назвав обурливими заяви радника прем'єр-міністра Японії про роль Сполучених Штатів Америки в переговорах Москви і Токіо у цьому питанні. У кінцевому результаті переговори Росії і Японії щодо мирного договору завершилися провалом.