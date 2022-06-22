ru ua
Ср, 22 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Польські дипломати мають формувати у світі злагоджену підтримку Києва, - Моравецький

Новость на русском →
Варшава, Середа 22 червня 2022 05:28
Польські дипломати мають формувати у світі злагоджену підтримку Києва, - Моравецький Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Суверенітет України - це умова суверенітету Польщі в тривалій перспективі. Тому польські дипломати повинні мудро і послідовно впливати на громадську думку в країнах вільного світу, формуючи підтримку для Києва.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Зараз народжується абсолютно нова Україна і нова концепція Міжмор'я з Литвою, вільною в майбутньому Білоруссю, Україною, Польщею, Балтійськими країнами, Румунією. Це концепція, яка може створити геостратегічний регіональний простір з дуже високим знаменником спільних інтересів",- підкреслив прем'єр-міністр Польщі.

Він також зазначив, що польська дипломатія повинна попереджати уряди і суспільства різних країн про загрозу, яку представляє РФ. За його словами, Росію можна порівняти з пораненим ведмедем, який все ще має величезні ресурси, а тому рано говорити про перемогу над ним.

Нагадаємо, раніше в МЗС Росії пригрозили ударом по Польщі за ідею передати ядерні ракети Україні.

До цього депутат Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що Захід має право передати Україні ядерну зброю, так як Росія порушила Будапештський меморандум.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша Вторгнення Росії до України
NEWS
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
DAILY
Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни