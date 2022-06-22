Польські дипломати мають формувати у світі злагоджену підтримку Києва, - Моравецький
Суверенітет України - це умова суверенітету Польщі в тривалій перспективі. Тому польські дипломати повинні мудро і послідовно впливати на громадську думку в країнах вільного світу, формуючи підтримку для Києва.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Зараз народжується абсолютно нова Україна і нова концепція Міжмор'я з Литвою, вільною в майбутньому Білоруссю, Україною, Польщею, Балтійськими країнами, Румунією. Це концепція, яка може створити геостратегічний регіональний простір з дуже високим знаменником спільних інтересів",- підкреслив прем'єр-міністр Польщі.
Він також зазначив, що польська дипломатія повинна попереджати уряди і суспільства різних країн про загрозу, яку представляє РФ. За його словами, Росію можна порівняти з пораненим ведмедем, який все ще має величезні ресурси, а тому рано говорити про перемогу над ним.
Нагадаємо, раніше в МЗС Росії пригрозили ударом по Польщі за ідею передати ядерні ракети Україні.
До цього депутат Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що Захід має право передати Україні ядерну зброю, так як Росія порушила Будапештський меморандум.
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