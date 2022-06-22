Польські дипломати мають формувати у світі злагоджену підтримку Києва, - Моравецький

Суверенітет України - це умова суверенітету Польщі в тривалій перспективі. Тому польські дипломати повинні мудро і послідовно впливати на громадську думку в країнах вільного світу, формуючи підтримку для Києва.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Зараз народжується абсолютно нова Україна і нова концепція Міжмор'я з Литвою, вільною в майбутньому Білоруссю, Україною, Польщею, Балтійськими країнами, Румунією. Це концепція, яка може створити геостратегічний регіональний простір з дуже високим знаменником спільних інтересів",- підкреслив прем'єр-міністр Польщі.

Він також зазначив, що польська дипломатія повинна попереджати уряди і суспільства різних країн про загрозу, яку представляє РФ. За його словами, Росію можна порівняти з пораненим ведмедем, який все ще має величезні ресурси, а тому рано говорити про перемогу над ним.