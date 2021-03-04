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Премьер объяснил, каким может быть паспорт вакцинации

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 13:39
Премьер объяснил, каким может быть паспорт вакцинации Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас на международном уровне идут дискуссии о введении условных паспортов вакцинации. Такие документы могут быть в формате QR-кода с использованием государственных реестров.

Об этом Шмыгаль заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос РБК-Украина.

По его мнению, лучшим вариантом паспорта вакцинации является электронная верификация вакцинированного человека.

"Любую бумагу можно подделать. Когда есть QR-код, за который отвечает государство ... это наиболее простой и надежный способ такой верификации вакцинированных лиц. Европа эту дискуссию начала, она продолжается. Конечного варианта, каким должен быть условный паспорт вакцинированного лица… единого мнения нет", - заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что Украина будет приобщаться к таким дискуссиям и предлагать свой опыт - реестр вакцинированных лиц, который заработал в стране с 1 марта.

"Я думаю, что мы найдем компромисс примерно в этих параметрах - QR-код, государственные реестры, какая-то общая верификация между странами. Летом ситуация будет стабилизирована", - отметил он.

Напомним, по состоянию на 3 марта на вакцинацию в Украине записались 100 тысяч человек.

Также РБК-Украина писало, что Еврокомиссия предложит разработать и ввести паспорт вакцинации от коронавируса к лету.

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Новости Украины Общество паспорт Денис Шмыгаль вакцина от коронавируса
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