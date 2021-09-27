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Прем'єр Нідерландів може стати ціллю атаки або викрадення, - Telegraph

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Амстердам, Понеділок 27 вересня 2021 11:26
Прем'єр Нідерландів може стати ціллю атаки або викрадення, - Telegraph Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Правоохоронні органи Нідерландів посилили заходи безпеки навколо в. о. прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Були сигнали, що політик може стати метою атаки або викрадення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegraph.

За даними видання, це може статися з боку організованої злочинності.

"Ми знаємо, що до цього ставляться дуже серйозно, і є дійсно великі побоювання з цього приводу", - повідомили джерела видання.

У прокуратурі країни не коментують цю інформацію.

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