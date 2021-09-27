Прем'єр Нідерландів може стати ціллю атаки або викрадення, - Telegraph

Правоохоронні органи Нідерландів посилили заходи безпеки навколо в. о. прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Були сигнали, що політик може стати метою атаки або викрадення.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegraph .

За даними видання, це може статися з боку організованої злочинності.

"Ми знаємо, що до цього ставляться дуже серйозно, і є дійсно великі побоювання з цього приводу", - повідомили джерела видання.

У прокуратурі країни не коментують цю інформацію.