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Президент Румунії знову висунув Орбана кандидатом в прем'єри

Новини » Політика     06.02.2020 - 18:47
Президент Румунії знову висунув Орбана кандидатом в прем'єри
Фото: Людовик Орбан (facebook com ludovic orban 79)

Вчора парламент Румунії висунув вотум недовіри уряду Орбана

Президент Румунії Клаус Йоганніс у четвер попросив екс-прем'єра Людовика Орбана сформувати новий уряд після винесення вотуму недовіри. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Йоганніса, він запропонував знову призначити Орбана прем'єром після того, як румунський парламент 5 лютого висунув його уряду вотум недовіри.

"Я вирішив попросити Орбана створити новий Кабінет міністрів. Я вже неодноразового говорив, що це правильний вибір", - наголосив він.

Нагадаємо, у середу, 5 лютого, парламент Румунії проголосував за вотум недовіри чинному уряду, який очолює лідер правоцентристської Націонал-ліберальної партії Людовік Орбан. За оголошення недовіри уряду Орбана проголосував 261 депутат.

Як писало РБК-Україна, 30 січня румунська опозиційна Соціал-демократична партія і Демократичний союз угорців Румунії внесли до парламенту пропозицію про винесення вотуму недовіри уряду Орбана. Пропозиція була внесена після того, як уряд взяв на себе відповідальність за законопроєкт про обрання мерів у два тури.

Крім того, Конституційний суд Румунії визнав незаконним обрання Теодора Мелешкану на пост спікера Сенату. Суд дійшов висновку, що обрання спікера за підтримки іншої партії суперечить регламенту Сенату, тому що "порушує принцип конфігурації парламентських фракцій".

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