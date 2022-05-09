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Прем'єр Нідерландів виступить зі зверненням до Ради

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Гаага, Понеділок 09 травня 2022 15:58
Прем'єр Нідерландів виступить зі зверненням до Ради Фото: Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте анонсував виступ у Верховній Раді в онлайн-форматі 12 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter прем'єра.

Очільник уряду прийняв запрошення президента Володимира Зеленського виступити в українському парламенті. Рютте виступить у Раді по відеозв'язку.

"На запрошення президента Зеленського я матиму честь звернутися до Верховної Ради по відео в четвер, 12 травня. Нідерланди продовжують стояти пліч-о-пліч із Україною проти агресії РФ", – заявив прем'єр-міністр.

До слова, раніше Зеленський і Рютте обговорили питання притягнення воєнних злочинців РФ до відповідальності.

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