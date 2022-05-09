Прем'єр Нідерландів виступить зі зверненням до Ради
Нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте анонсував виступ у Верховній Раді в онлайн-форматі 12 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter прем'єра.
Очільник уряду прийняв запрошення президента Володимира Зеленського виступити в українському парламенті. Рютте виступить у Раді по відеозв'язку.
"На запрошення президента Зеленського я матиму честь звернутися до Верховної Ради по відео в четвер, 12 травня. Нідерланди продовжують стояти пліч-о-пліч із Україною проти агресії РФ", – заявив прем'єр-міністр.
At the invitation of President @ZelenskyyUa, I am honoured to address the Ukrainian parliament, Verkhovna Rada, via video link on Thursday 12 May. The Netherlands continues to stand shoulder to shoulder with Ukraine against Russia’s aggression.— Mark Rutte (@MinPres) May 9, 2022
До слова, раніше Зеленський і Рютте обговорили питання притягнення воєнних злочинців РФ до відповідальності.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.