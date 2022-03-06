Прем'єр-міністр Ізраїлю після поїздки до Москви поговорив із Зеленським

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет у неділю, 6 березня, поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Це була їхня третя розмова за два дні, повідомив представник Беннета, не вдаючись у подробиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У суботу Беннет без оголошення відвідав Москву, щоб обговорити російську кризу з президентом Росії Володимиром Путіним. Ізраїль запропонував посередництво у врегулюванні ситуації. За словами представника прем'єр-міністра Ізраїлю, Беннет координує свої зусилля в кризовій ситуації з США, Францією і Німеччиною. Після зустрічі з Путіним Беннет попрямував до Берліна для переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.