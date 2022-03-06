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Прем'єр-міністр Ізраїлю після поїздки до Москви поговорив із Зеленським

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Україна, Неділя 06 березня 2022 12:05
Прем'єр-міністр Ізраїлю після поїздки до Москви поговорив із Зеленським Фото: Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет (Getty Image)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет у неділю, 6 березня, поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Це була їхня третя розмова за два дні, повідомив представник Беннета, не вдаючись у подробиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У суботу Беннет без оголошення відвідав Москву, щоб обговорити російську кризу з президентом Росії Володимиром Путіним. Ізраїль запропонував посередництво у врегулюванні ситуації.

За словами представника прем'єр-міністра Ізраїлю, Беннет координує свої зусилля в кризовій ситуації з США, Францією і Німеччиною.

Після зустрічі з Путіним Беннет попрямував до Берліна для переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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