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Іран перешкоджає відставці прем'єр-міністра Іраку, - Reuters

Новини » В світі     31.10.2019 - 20:19
Іран перешкоджає відставці прем'єр-міністра Іраку, - Reuters
Фото: прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді (islamnews.ru)

Іран просить лідерів парламентських партій не підтримувати повалення Махді

Іран втрутився, щоб запобігти поваленню прем'єр-міністра Іраку Абделя Абдула Махді, яке відбувається на тлі масових антиурядових протестів і вбивств демонстрантів силовиками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, на секретній зустрічі в середу в Багдаді, у внутрішньополітичні справи Іраку втрутився Кассем Сулеймані, глава елітної Сили Кудса іранської революційної гвардії. Він попросив двох лідерів найбільших партій в іракському парламенті, які раніше оголосили про плани повалити Махді, підтримати його, щоб він залишився на посаді.

"Безпека Іраку важлива для нас, і ми допомагали їм у минулому. Глава наших сил Кудс регулярно відвідує Ірак і інші країни регіону, особливо коли наші союзники просять нас про допомогу", - сказав іранський чиновник, попросивши не називати його імені.

Зазначається, що Іран ризикує втратити вплив, який він невпинно накопичував в Іраку впродовж останніх років, і який він вважає протидією американському впливу в регіоні.

Нагадаємо, 31 жовтня президент Іраку Бархам Салех, виступаючи з промовою щодо масових протестів у країні, заявив, що Махді згоден піти у відставку.

Раніше лідери двох найбільш численних партії в іракському парламенті заявили, що будуть намагатися добитися відставки Махді після того, як він відмовився йти з посади після прохань призначити дострокові вибори.

Зазначимо, загальна кількість загиблих з початку заворушень в Іраку 1 жовтня становить не менше 250 чоловік.

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