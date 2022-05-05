Фінляндія виділить Україні 70 млн євро допомоги
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що уряд виділить 70 млн євро допомоги для України. При цьому Гельсінкі також допомагатимуть Києву військовою допомогою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міжнародну донорську конференцію у Варшаві, присвячену Україні.
"Зараз ми готуємо додатковий внесок для України, щоб покрити поточні потреби і допомогти з реконструкцією. Внесок, що вимагає схвалення парламенту, складе близько 70 млн євро. Також ми прийняли сьогодні рішення відправити додаткову військову техніку Україні", - заявила фінський прем'єр.
Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Саулі Нііністе прийняв рішення про надання Україні додаткового військового обладнання.
Напередодні Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 375 млн доларів.
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