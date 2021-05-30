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Прем'єр Литви закликала ЄС ввести економічні санкції проти влади Білорусі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте закликала Євросоюз розглянути можливість введення економічних і фінансових санкцій щодо влади Білорусі. На її думку, обмежувальні заходи слід накласти на компанії, що беруть участь у будівництві білоруської атомної електростанції (БелАЕС).

Про це Інгріда Шимоніте заявила в інтерв'ю британській газеті Financial Times.

Глава литовського Кабміну підкреслила, що Євросоюз повинен розглянути "всі види санкцій" проти влади Білорусі, включаючи обмежувальні заходи щодо різних секторів економіки і доступу до фінансових ринків, а також компаній, що беруть участь у будівництві БелАЕС.

За її словами, примусова посадка літака ірландської авіакомпанії Ryanair з журналістом Романом Протасевичем на борту в Мінську і його подальший арешт стали прикладом "повного придушення всіх свобод, якими дорожать країни ЄС".

Вона також закликала провести додаткову роботу з підвищення безпеки польотів в Балтійському регіоні. "Це ще не кінець історії. Цей світ, заснований на договорах, цінностях і правилах, змінюється. Це означає, що у наших партнерів по НАТО все ще є підстави вважати, що необхідно його подальше зміцнення, - сказала вона.

Коментуючи рішення США не вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG - оператора "Північного потоку-2", Шимоніте заявила, що Вашингтон і Берлін не повинні"закривати очі на неприємні речі" через економічні інтереси однієї країни.

Нагадаємо, раніше глава Європейського парламенту Девід Сассолі закликав посилити санкції проти Росії. За його словами, у ЄС з РФ зараз "дуже напружені" відносини.

Відзначити, Євросоюз запропонував США співпрацю у протидії Росії.

Як писало РБК-Україна, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність до діалогу з Європейським Союзом.

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