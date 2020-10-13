Президент Киргизії визнав незаконним призначення прем'єра

Президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков визнав незаконним рішення парламенту про призначення нового складу кабміну на чолі з Садиром Жапаровим. Новий склад уряду Киргизії був затверджений 10 жовтня.
Про це повідомляє прес-служба президента Киргизії.
"Кворум не був забезпечений, рішення, прийняті без кворуму, вважаються незаконними і не мають юридичну силу. У зв'язку з цим апарат президента Киргизької Республіки повернув надані документи в парламент", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що наявність кворуму означає присутність 61 депутата парламенту. Однак під час голосування в кабміні були присутні 51 депутат. При цьому додатково було десять довіреностей від інших депутатів.
"Наявність довіреностей дає право на голосування, але не на формування кворуму", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше парламент Киргизії затвердив новий склад уряду. Тоді прем'єром був призначений Садир Жапаров.
Крім того, нові парламентські вибори в країні повинні призначити до 6 листопада. ЦВК також звернувся до парламенту країни з проханням внести певні зміни у виборче законодавство.