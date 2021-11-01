ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Прем'єр Канади закликав запровадити єдиний стандарт плати за викид парникових газів

Новость на русском →
Понеділок 01 листопада 2021 21:24
Прем'єр Канади закликав запровадити єдиний стандарт плати за викид парникових газів Фото: прем'єр Канади Джастін Трюдо (flickr.com/justintrudeau)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав країни встановити загальний мінімальний стандарт для ціноутворення на викид парникових газів. За його словами, Канада до 2030 року підвищить плату за викид 1 тонни парникових газів до рівня 170 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

За словами Трюдо, така зміна "покликана не тільки зробити життя чистішим, але і зробити її більш доступною і менш дорогою для канадців". Ціноутворення на забруднення, пояснив він, допомагає знизити викиди і одночасно стимулює інновації.

"Я закликаю інші країни зробити те ж саме. Точно так само, як у всьому світі ми домовилися про мінімальний корпоративний податок, ми повинні працювати разом для того, щоб ніде у світі більше не було свободи забруднювати навколишнє середовище", - заявив прем'єр Канади.

За словами Трюдо, для канадського плану зі скорочення викидів парникових газів також вкрай важливо ввести обмеження на викиди нафти і газу - для того, щоб забруднення не відбувалося з самого початку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джастін Трюдо Газ
NEWS
Терехова визнали переможцем виборів мера Харкова
Терехова визнали переможцем виборів мера Харкова
DAILY
Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі