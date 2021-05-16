Прем'єр Ізраїлю: "Операція в газі не завершена"

Він зазначив, що отримуємо безпрецедентну підтримку з боку багатьох країн світу. Чехія, Австрія та Словенія підняли Ізраїльський прапор над будівлями своїх урядів.

"Ми продовжуємо операцію, і вона продовжиться стільки скільки необхідно для того, щоб ХАМАС наступного разу добре подумав перш ніж зважитися на ракетні обстріли ізраїльської території", - заявив прем'єр-міністр.

Він прокоментував і напади арабів на євреїв всередині держави Ізраїль.

"Мова йде не про всіх арабів, але про значне і добре організоване угруповання, яке здійснює акції, що мають одну назву – терор. Той, хто практикує терор, отримає відповідь, яку повинні отримувати терористи", - сказав Нетаніягу.