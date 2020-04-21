Прем’єр Італії не планує виводити країну з карантину найближчим часом

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте не планує виводити країну з карантину, запровадженого через коронавірус, та закликає італійців зачекати з цим рішенням. Про це повідомляє Politico.

Як він повідомив, відкриття Італії після карантину має відбуватися за планом, щоб у разі зростання кількості нових заражень після послаблення обмежень система охорони здоров’я змогла впоратися з навантаженням. Він також додав, що розуміє, як втомились громадяни від запровадженого карантину, але запевняє, що скасування його зараз - було б безвідповідальним. А нова кількість інфікувань зросла б стрімко вгору.

Крім того, він наголосив на тому, що для послаблення карантинних обмежень необхідно буде змінити модель роботи транспорту та бізнесу.

"У наступні дні ми ретельно опрацьовуватимемо план відкриття, щоб він відповідав інтересам усієї країни" - заявив прем’єр-міністр.

Загалом в Італії зафіксовано понад 181 тис. випадків заражень коронавірусом, з яких 24 114 людей померли.

Нагадаємо, уряд Італії розглядає можливість відновити роботу ресторанів, барів і парків з 4 травня.

Раніше директор європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клуге заявив, що наступні тижні будуть вирішальними для боротьби з пандемією коронавіруса в країнах Європи.