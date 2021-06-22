Влада Іспанії пообіцяла не допустити новий референдум про незалежність Каталонії
Уряд Іспанії не допустить нового референдуму про незалежність Каталонії. Помилування каталонських політиків-сепаратистів, засуджених за участь в організації незаконного плебісциту , - це крок для руху вперед для вирішення проблеми.
Про це заявила офіційний представник іспанського уряду, міністр фінансів Марія Хесус Монтеро.
"Цей уряд не збирається скликати референдум в Каталонії для самовизначення, і цей уряд не допустить одностороннього проголошення незалежності", - сказала Монтеро.
Вона також уточнила, що влада не допустить повторення подій 2017 року під час проведення референдуму про незалежність Каталонії. "Тому що цей уряд не дозволить порушити законність, як це сталося з проведенням незаконного референдуму і одностороннім проголошенням незалежності", - додала вона.
Міністр підкреслила, що помилування каталонських політиків-сепаратистів - це крок вперед для врегулювання проблеми з Каталонією. "Я думаю, що нам дозволяє робити жести, які були в наших руках, щоб продовжувати рухатися вперед", - сказала Монтеро.
Нагадаємо, у вівторок, 22 червня, уряд Іспанії офіційно помилував каталонських політиків, засуджених за участь в організації незаконного референдуму про незалежність регіону в 2017 році.
Зазначимо, 1 жовтня 2017 року в Каталонії пройшов референдум про незалежність від Іспанії. Серед ініціаторів референдуму-тодішній лідер женералітату Каталонії Карлос Пучдемон. Уряд в Мадриді назвав референдум і його результати неконституційними.
Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії засудив до тривалого тюремного ув'язнення дев'ятьох каталонських політиків, включаючи Пучдемона і громадських діячів за спробу сепаратизму. Таке рішення викликало протести в Каталонії.